Burgemeesters vergaderen digitaal wegens verkiezingen

Het Veiligheidsberaad van de 25 burgemeesters die voorzitter zijn van een veiligheidsregio vergadert maandagmiddag digitaal. Dat is afgesproken omdat het maandag ook de eerste dag van de verkiezingen voor de Tweede Kamer is. Voor sommige burgemeesters zou de reis naar de gebruikelijke vergaderplek in Utrecht op die dag te veel tijd kosten, aldus een woordvoerster van het beraad.