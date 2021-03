Brits-Iraanse vrouw staat opnieuw terecht in Iran

Het nieuwe proces tegen de Brits-Iraanse Nazanin Zaghari-Ratcliffe is zondag gehouden, vertelde haar advocaat Hojjat Kermani. „Haar proces werd gehouden op afdeling 15 van de Revolutionaire rechtbank. De aanklacht is propaganda tegen het systeem.” Daar zou ze zich schuldig aan hebben gemaakt tijdens een demonstratie voor de Iraanse ambassade in Londen in 2009.