Klimaatorganisaties: ruim 35.000 ‘sloegen alarm’ in 44 plaatsen

Ruim 35.000 mensen in heel Nederland hebben zondag „alarm geslagen” over de klimaatcrisis. Dit gebeurde in 44 plaatsen verspreid over het land, waarbij de meeste deelnemers meededen vanuit huis, de tuin of vanaf het balkon. Dat meldden de organisaties achter het initiatief, waaronder Milieudefensie en Greenpeace, zondag.