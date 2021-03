‘Cruisemaatschappijen pas in 2023 hersteld van coronapandemie’

Het zal nog zeker tot 2023 duren voordat de markt voor cruisereizen is hersteld van de coronacrisis. Dat zegt de topman van ’s werelds grootse cruiserederij, Carnival Cruises, in een interview met zakenkrant Financial Times. Door de reisbeperkingen kwamen een jaar geleden vrijwel alle cruisereizen te vervallen en nog steeds liggen vrijwel alle schepen voor pleziervaarten voor anker.