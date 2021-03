‘Minstens 388.000 doden in tien jaar burgeroorlog in Syrië’

Ten minste 388.652 mensen zijn gedood tijdens de burgeroorlog in Syrië die sinds maart 2011 in het land woedt, meldt het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten zondag. Onder de doden zijn 117.388 burgers, waarvan 22.254 kinderen, stelt de in Groot-Brittannië gevestigde organisatie een dag voor de tiende verjaardag van het conflict.