Zes jonge asielzoekers in ‘coronahotel’ Haren klimmen over hek

Zes minderjarige asielzoekers (tussen de 15 en 18 jaar) zijn zaterdagmiddag over de hekken van een quarantainecentrum in een voormalig hotel in het Groningse Haren geklommen en naar een supermarkt in het dorp getrokken. Een woordvoerster van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) bevestigt zaterdag berichtgeving hierover door het Dagblad van het Noorden. Volgens haar zijn ze „nog geen uur” weggeweest en teruggebracht naar de plek waar (mogelijk) met corona besmette bewoners van asielzoekerscentra in het noorden van het land worden opgevangen.