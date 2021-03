LTO-voorman: stikstofuitspraak rechter keiharde tegenvaller

Een rechterlijke uitspraak over stikstofuitstoot op vrijdag is „een keiharde tegenvaller voor de melkveehouder die geïnvesteerd heeft om stikstof te reduceren”, laat LTO-voorzitter Sjaak van der Tak zaterdag weten op Twitter. Vrijdag had milieuorganisatie Mobilisation for the Environment (MOB) al gezegd dat de uitspraak „opnieuw een bom legt onder het stikstofbeleid”.