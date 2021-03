Wake voor vermoorde Londense vrouw geannuleerd

Een wake die voor zaterdag in Londen was gepland voor een 33-jarige vrouw die door een Britse politieagent zou zijn ontvoerd en vermoord, is afgelast uit bezorgdheid over de juridische gevolgen voor de deelnemers. Het initiatief „Reclaim these Streets” had tot het evenement opgeroepen om de aandacht te vestigen op de voortdurende angst van vrouwen voor seksuele intimidatie en aanranding in de openbare ruimte.