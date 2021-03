Kerk leert armen in Bangladesh niet te wijken voor het water

Dagelijks wordt het genoemd als het over opwarming van de aarde gaat: stijging van de zeespiegel. Met stip op twee: zwaardere stormen. In de delta van Bangladesh bepalen die twee het leven van miljoenen.

Het is een plek waar het vasteland zich in het water van de Golf van Bengalen rommelt, en waar andersom talloze stromen zich vastlopen tot ver op het land en diep in een modderige substantie. Wie vanboven dat spel tussen aarde en zee bekijkt, die ziet een bliksemstraal in slib gevangen en met talloze vertakkingen. Het positieve eraan is dat de vruchtbaarheid van het land groot is, je kunt er prima boeren. De keerzijde: wie daarvan wil profiteren –en dat doen miljoenen arme Bengalen– die riskeert geregeld te worden weggespoeld of weggeblazen door die combinatie van water en wind.

Wie gaat daar nu wonen en werken? Dat zou een logische vraag zijn ware het niet dat voor straatarme Bengaalse families dat geen vraag is: ze hebben geen andere keus.

Niet verkassen, maar weerbaar worden tegen die verwoestende krachten, dát helpt de armen verder, en precies daarmee zijn de christelijke kerken in het gebied bezig. Ze behoren tot de Kerk van Bangladesh, die in dit deltagebied zo’n vierduizend leden telt, verdeeld over 40 kerken.