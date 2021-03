Boliviaanse ex-president opgepakt, vreest ‘politieke vervolging’

De voormalige interimpresident van Bolivia, Jeanine Añez, is zaterdag gearresteerd op verdenking van opruiing, terrorisme en samenzwering. Haar aanhouding hing al even in de lucht. Zij zei eerder al te vrezen voor „politieke vervolging” omdat er arrestatiebevelen tegen haar en andere oud-regeringsleden waren uitgevaardigd.