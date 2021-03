Rechter: minister Curaçao verzweeg nevenfuncties bij aantreden

Op Curaçao is vrijdag oud-minister van Onderwijs Marilyn Alcalá-Wallé door de rechter schuldig bevonden aan het het bewust niet opgeven van nevenfuncties tijdens de screening voor het ministerschap in 2017. Ze krijgt geen straf opgelegd. Het Openbaar Ministerie had een werkstraf van 150 uur geëist en een voorwaardelijke celstraf van drie maanden.