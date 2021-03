TRAILER 'Gezichten van Corona' | RD-documentaire | RD

In de nieuwe RD-documentaire ‘Gezichten van Corona’ ontmoeten we mensen wiens leven door de coronacrisis ingrijpend veranderde. Presentatrice Caroline Schimmel verdiept zich in het verhaal van Ben Margraf (59) uit Ridderkerk. Hij kreeg corona en belandde in kritieke toestand op de intensive care. Zijn gezin leefde wekenlang tussen hoop en vrees.