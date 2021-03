Ook Wereldgezondheidsorganisatie keurt coronavaccin Janssen goed

Het Nederlandse coronavaccin van het bedrijf Janssen uit Leiden heeft nu ook de goedkeuring gekregen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) van de Verenigde Naties. Dat betekent dat het middel in alle landen een noodvergunning zou mogen krijgen. Daarnaast mag het vaccin worden gebruikt in ontwikkelingslanden, waar de WHO een speciaal vaccinatieprogramma heeft opgezet.