Prijs voor monitor bezoekersdrukte Gelderland

De speciale tool die Toerisme Veluwe Arnhem Nijmegen vorige zomer ontwikkelde om drukte op toeristische plekken te meten, heeft een prijs gewonnen op de internationale reisvakbeurs ITB in Berlijn. Met de Monitor Bezoekersdrukte konden toeristen in Gelderland in een oogopslag zien of ze op hun beoogde bestemming voldoende corona-afstand tot anderen konden houden. Op tal van andere plekken in het land is zo’n monitor vorige zomer ook in gebruik genomen.