‘1 op de 200 nieuwe vrachtwagens in Europa elektrisch’

Van alle nieuwe vrachtwagens die vorig jaar in de Europese Unie op kenteken zijn gezet, was maar een half procent elektrisch. Dat komt neer op 1 op de 200 nieuwe trucks. Dat meldt de Europese branchevereniging van auto- en vrachtwagenfabrikanten ACEA. De overgrote meerderheid van de vrachtwagens die verkocht werden, had nog altijd een dieselmotor. Redenen voor de langzame opkomst van elektrische vrachtwagens geeft de vereniging niet.