Ollongren roept gezonde mensen op alleen woensdag te stemmen

Minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) roept mensen zonder medische indicatie op om woensdag te gaan stemmen. Op maandag en dinsdag zijn er ook al stembureaus open, maar dat is vooral bedoeld voor mensen die tot een risicogroep behoren. Het is dan naar verwachting minder druk, zodat er geen rijen ontstaan. „Het is aan mensen zelf om te bepalen of ze een medische indicatie hebben. Maar ze worden daarop niet gecontroleerd bij de ingang van het stemlokaal”, aldus Ollongren.