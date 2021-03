Duitsland vindt Mallorca en Ibiza niet gevaarlijk meer

De Duitse gezondheidsautoriteiten hebben Mallorca, Ibiza, Menorca en enkele andere delen van Spanje en Portugal geschrapt van de lijst van risicogebieden. Daarmee vervalt vanaf zondag de plicht in quarantaine te gaan bij terugkeer naar de Bondsrepubliek en ook een coronatest is niet meer nodig. Mallorca is het meest geliefde vakantie-eiland voor de Duitsers en ook op Ibiza loopt het doorgaans ook storm wat Duitse bezoekers betreft.