Brussel: AstraZeneca ver weg van beloofde vaccinleveringen

AstraZeneca is nog „ver verwijderd” van de beloofde leveringen van zijn coronavaccin aan de Europese Unie en doet nog niet genoeg zijn best om dat te veranderen. De Europese Commissie houdt alle mogelijkheden open om de beloofde vaccins toch te bemachtigen, zegt zij. Maar „we werken samen met de bedrijven, dat is de beste oplossing om te krijgen wat we willen”.