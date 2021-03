OV wil vernieuwingen als staatssteun wordt verlengd en uitgebreid

Het openbaar vervoer van na de coronacrisis moet bijdragen aan het beter spreiden van reizigers, betalingen via de bankpas of telefoon accepteren en groener worden. Dat is een greep uit de toekomstplannen die branchevereniging OV-NL vrijdag presenteerde. De ideeën moeten het huidige kabinet ervan overtuigen de financiële steun aan het openbaar vervoer te verlengen. Op langere termijn vraagt de vervoerssector ook extra investeringen aan het nieuwe kabinet. Als die steun uitblijft zijn „draconische” maatregelen onvermijdelijk, waarschuwt Pedro Peters, voorzitter van OV-NL.