Huishoudens belegden flink in coronajaar 2020

Huishoudens zijn in coronajaar 2020 flink aan het beleggen geslagen. Volgens De Nederlandsche Bank (DNB) staken ze per saldo 3,8 miljard euro in Nederlandse beleggingsfondsen, goed voor de hoogste netto-inleg van het afgelopen decennium. Vooral tijdens de lockdowns in het tweede en vierde kwartaal werd er veel belegd.