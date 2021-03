Europese Unie wil China straffen voor acties tegen Oeigoeren

De Europese Unie wil China straffen voor het schenden van de mensenrechten van de Oeigoerse moslimminderheid in de regio Xinjiang. Het is voor het eerst dat de EU het communistische regime sancties oplegt sinds het bloedige neerslaan van een opstand op het Tiananmenplein in Peking in 1989, meldt de Amerikaanse krant The Wall Street Journal (WSJ) vanuit Brussel.