‘Duurzame producten zijn niet per se brandveilig’

Duurzame producten zoals zonnepanelen, accu’s van e-bikes en laadpalen in parkeergarages zijn niet per se brandveilig. Daarvoor waarschuwen het Verbond van Verzekeraars en Brandweer Nederland. Volgens de twee partijen brengt de energietransitie nieuwe risico’s met zich mee, zoals de kans op het in brand vliegen van bijvoorbeeld een fietsaccu. Daarvoor moet de overheid duidelijkere regels maken, vinden ze.