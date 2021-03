Boete voor commandant die staatsgeheimen in trein liet liggen

Een 53-jarige militair commandant uit Naarden heeft op 26 september 2018 tussen Den Haag en Weesp een ordner met staatsgeheime informatie in de trein laten liggen. Daarvoor heeft de militaire politierechter in Arnhem haar donderdagmiddag veroordeeld tot 200 euro boete. De officier van justitie had een boete van 500 euro voorwaardelijk geëist.