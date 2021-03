Acht jaar cel voor doden zoontje Rosmalen

De rechtbank in Den Bosch heeft een 38-jarige man uit Rosmalen veroordeeld tot acht jaar cel, voor het doden van zijn bijna zes maanden oude zoontje. Het kind is overleden aan ernstig hoofd- dan wel hersenletsel, maar onduidelijk is gebleven waaruit het door de man toegepaste geweld precies heeft bestaan. De man heeft ontkend dat hij het kind iets heeft aangedaan.