‘NVWA greep niet in omdat fipronil niet schadelijk was’

Volgens de advocaten van de hoofdverdachten in de zogeheten fipronilaffaire zag de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) eind 2016 aanvankelijk geen gevaar in het gebruik van het insecticide fipronil in pluimveestallen. Miljoenen eieren werden in de zomer van 2017 echter vernietigd toen daarin het bestrijdingsmiddel fipronil was aangetroffen.