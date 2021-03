Onderzoek in opdracht van GroenLinks: VVD haalt klimaatdoel niet

Het lukt de VVD met haar verkiezingsprogramma niet de klimaatdoelen voor 2030 te halen. Dat is althans de conclusie van een onderzoek door het groene onderzoeksbureau Kalavasta, in opdracht van oppositiepartij GroenLinks. De plannen van de VVD zorgen er volgens het onderzoek voor dat Nederland in 2030 zo’n 41 procent minder koolstofdioxide (CO2) uitstoot dan in 1990. In de Klimaatwet staat dat de uitstoot 49 procent lager moet zijn, en dat doel wordt vanuit Europa waarschijnlijk verhoogd naar 55 procent.