ANBO bezorgd over fouten met briefstemmen

Seniorenbond ANBO is erg bezorgd over het verloren gaan van stemmen als gevolg van foutjes met briefstemmen. Van de 400.000 briefstemmen die sinds deze week door PostNL zijn ontvangen, moet 2,5 procent terzijde worden gelegd, zoals het officieel heet. Een terzijde gelegde stem wordt niet meegeteld. Een stem is echt ongeldig als het stembiljet zelf onjuist is ingevuld.