Toezichthouder: vaccin AstraZeneca waarschijnlijk niet oorzaak trombose

Het coronavaccin van AstraZeneca is hoogstwaarschijnlijk niet de oorzaak van diverse trombosegevallen, meldt het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG). De toezichthouder reageert op het besluit van de Deense regering om uit voorzorg tijdelijk te stoppen met het gebruik van het vaccin. Ook IJsland heeft het gebruik van het vaccin opgeschort totdat men ervan overtuigd is dat er geen verband is tussen de inenting en bloedstollingen.