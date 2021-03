Chip- en techbedrijven in kopgroep groene AEX, banken onderaan

De Amsterdamse AEX-index won donderdag opnieuw terrein. Vooral de chip- en technologiebedrijven werden opgepikt na de recente koersdruk in de sector. De banken die de afgelopen tijd juist sterke koerswinsten lieten zien vielen uit de gratie. Op het Damrak zette ABN AMRO, die later deze maand uit de Amsterdamse hoofdindex degradeert, de daling voort. Ook concurrent ING, die zijn plek verliest in de Belgische hoofdgraadmeter, moest het ontgelden.