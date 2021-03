Twee agenten Antwerpen opgepakt in zaak gekraakte berichtendienst

De Belgische justitie heeft twee agenten van de politiezone Antwerpen gearresteerd op verdenking van corruptie en deelname aan een criminele organisatie. Volgens de Gazet van Antwerpen gaat het om arrestaties in verband met de versleutelde berichtendienst Sky ECC. In dat onderzoek zijn eerder deze week in België en Nederland op grote schaal aanhoudingen verricht.