Terreurverdachte wil ondanks waarschuwingen advocaat hart luchten

Ondanks meerdere waarschuwingen van zijn advocaat zit de zaak terreurverdachte Fatah A. zo hoog, dat hij antwoord op vragen van de rechtbank blijft geven. A. wordt met zijn broer Aziz A. verdacht van deelname aan een terroristische organisatie. De 35-jarige Aziz verkeerde volgens het Openbaar Ministerie in de hoogste regionen van Jabhat al-Nusra, waar hij een leidinggevende rol had. Hij wordt ook verdacht van het medeplegen van negentien moorden „met terroristisch oogmerk” in 2012 in Syrië.