Beroepsverbod bankier die geld klant gebruikte voor eigen schulden

Een voormalig bankmedewerker mag een jaar niet in de bancaire sector werken omdat hij geld van een klant gebruikte om zijn eigen creditcardschuld af te lossen. Een deel betaalde hij vervolgens terug aan de klant met klantvergoedingen van de bank. Dat meldt de Stichting Tuchtrecht Banken in een uitspraak van de Tuchtcommissie, die klachten over bankmedewerkers behandelt. De medewerker werd ontslagen toen de bank erachter kwam.