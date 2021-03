Verlies vliegtuigmotorenbouwer Rolls-Royce meer dan verdubbeld

De fabrikant van vliegtuigmotoren Rolls-Royce heeft in 2020 een verlies geleden van bijna 3,2 miljard pond, omgerekend 3,7 miljard euro. Dat is meer dan een verdubbeling van het tekort dat het bedrijf in het voorgaande jaar boekte. Door de coronapandemie zijn veel luchtvaartmaatschappijen aan het wankelen gebracht, waardoor de investeringen in nieuwe turbines sterk terugliepen.