Adviesorgaan: financiering gemeenten moet fundamenteel anders

De manier waarop gemeenten worden gefinancierd moet fundamenteel veranderen. Dat adviseert de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) in een nieuw rapport. Alleen een zak geld erbij is volgens de Raad niet genoeg, de balans in de financiële en bestuurlijke verhoudingen tussen gemeenten en het Rijk is zoek. „In de optiek van de Raad dreigt een uitholling van de positie van het decentraal bestuur binnen het openbaar bestuur”, luidt de conclusie van de ROB.