Het weer in Nederland is donderdag in de ochtend en middag erg onstuimig. Rond 10.00 uur is er in het zuidwesten een kortdurende storm, die voor veel overlast kan zorgen. Aan zee kunnen er windstoten ontstaan met snelheden tot 110 kilometer per uur. In het binnenland zullen die snelheden iets lager liggen, zo verwacht Weer.nl.