‘Arbeidsmarkt trekt aan, personeelstekort in zorg wat minder’

De vraag naar personeel in de zorg lijkt wat af te vlakken. Volgens data van vacaturesite Indeed worden nog altijd veel vacatures geplaatst voor verzorgers in de individuele gezondheidszorg en verpleegkundigen, maar was er in februari wel sprake van een daling ten opzichte van een maand eerder. Verder concludeert Indeed dat de Nederlandse arbeidsmarkt in zijn geheel blijft herstellen.