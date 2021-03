Vier op de tien artsen: te veel nadruk op zorg in coronacrisis

Een aanzienlijke groep Nederlandse artsen vindt dat de overheid tijdens de coronacrisis „te veel nadruk legt op de zorg en te weinig op andere maatschappelijke gebieden, zoals economie en onderwijs”. Met die stelling is ruim vier op de tien van de ondervraagden (44 procent) het eens in een peiling van vakblad Medisch Contact. Een net iets grotere groep (47 procent) is het ermee oneens. Aan de enquête deden 6809 artsen, voormalige artsen en geneeskundestudenten mee.