Leidse farmaceut Janssen hoopt op groen licht voor coronavaccin

Nederland krijgt binnenkort waarschijnlijk de beschikking over een vierde vaccin tegen het coronavirus. De Europese toezichthouder, het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA), komt donderdag met een oordeel over het middel dat is ontwikkeld door het farmaceutische bedrijf Janssen uit Leiden. Als het oordeel positief is, kan de Europese Commissie binnen een paar uur besluiten dat het middel op de markt mag komen.