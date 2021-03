Laatste voorbereidingsronde in liquidatieproces Marengo

De start van de inhoudelijke behandeling van het grote liquidatieproces Marengo is in zicht, maar donderdag en vrijdag zijn in de gerechtsbunker in Amsterdam-Osdorp eerst nog de laatste twee voorbereidende zittingen gepland. Op 22 maart wordt, na een uitstel van ruim een maand in verband met de coronacrisis, echt begonnen met de zaak rond hoofdverdachte Ridouan Taghi.