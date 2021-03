Senaat VS stemt in met benoeming justitieminister Garland

De Amerikaanse Senaat heeft ingestemd met de benoeming van Merrick Garland als minister van Justitie in de regering-Biden. Dat zijn benoeming zonder al te veel problemen door de Senaat werd geaccordeerd is opvallend, omdat de toenmalige Republikeinse meerderheid in het hogerhuis in 2016 Garlands benoeming tot hoge rechter blokkeerde.