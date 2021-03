Britse mediawereld slagveld na interview Harry en Meghan

Voorzitter Ian Murray van de belangrijke Britse journalistenbond Society of Editors is woensdag opgestapt. Dat gebeurde na een storm van kritiek op zijn reacties na de uitlatingen van Meghan Markle over de manier waarop de Britse media haar en prins Harry hebben behandeld. Murray is de tweede grote naam in de Britse mediawereld die weg moet in nasleep van het spraakmakende interview van Meghan en Harry met de Amerikaanse talkshowpresentatrice Oprah Winfrey afgelopen weekend.