Twee vaccinatielocaties in noorden Noord-Holland dicht om storm

Twee vaccinatielocaties in het noorden van Noord-Holland blijven donderdag dicht vanwege de verwachte storm. De maatregel geldt voor de prikstraten in Alkmaar en Middenmeer. Daar staan tenten waarin mensen gevaccineerd worden. GGD Hollands Noorden zegt dat de beslissing om te sluiten is genomen op advies van de verhuurder van de tenten.