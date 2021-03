Wall Street sluit overwegend hoger

De aandelen in New York zijn woensdag overwegend met winsten gesloten. Beleggers reageerden opgelucht op de laatste cijfers over de stijging van de consumentenprijzen van de Amerikaanse overheid. Die namen de zorgen over een inflatiepiek voorlopig weg. Verder verwerkten de markten het crisissteunpakket van 1,9 biljoen dollar, die door het Congres in de VS werd aangenomen.