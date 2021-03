De nieuwe Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Antony Blinken, gaat op 18 maart in Anchorage (Alaska) overleg voeren met hoge Chinese functionarissen. Dat zal volgens zijn ministerie zijn ter afronding van een reis langs bondgenoten in het Verre Oosten, met name Japan en Zuid-Korea. Blinken spreekt in Alaska met de Chinese topambtenaren Yang Jiechi en Wang Yi.