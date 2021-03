In 2020 zijn er ruim 1,5 miljoen wandelingen gemaakt over de Klompenpaden door Utrecht en Gelderland. Dat is bijna driemaal zoveel als in de jaren daarvoor. Ook de app, waarop de route van een Klompenpad te volgen is, is drie keer zo vaak gedownload, aldus Landschap Erfgoed Utrecht en Landschapsbeheer Gelderland. Beide beheerders van de 131 wandelroutes noemen de coronacrisis als reden voor het succes: „Nog nooit is er zoveel gewandeld.”