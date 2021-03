Celstraf voor afsteken vuurwerk in zak met ontlasting bij woning

Een 39-jarige man uit Uden moet een jaar de cel in voor het laten ontploffen van een stuk vuurwerk in een zak ontlasting bij een voordeur van een woning. Dit zorgde voor een grote ravage. De rechtbank in Den Bosch veroordeelde de man woensdag tot een gevangenisstraf van achttien maanden, waarvan zes voorwaardelijk. Ook krijgt hij een drugsverbod opgelegd en moet hij zich laten behandelen bij een verslavingskliniek.