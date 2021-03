Hof legt zwaardere straffen op aan leden Hells Angels Haarlem

Het gerechtshof in Amsterdam heeft zes Haarlemse Hells Angels woensdag vanwege deelname aan een criminele organisatie fors zwaarder gestraft dan de rechtbank in Haarlem ruim twee jaar geleden deed. Vijf van hen kregen in hoger beroep twintig maanden cel, waarvan vijf voorwaardelijk. De zesde kreeg vanwege een wapenvondst bij hem thuis 25 maanden cel, waarvan vijf voorwaardelijk.