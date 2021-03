Enorme daling geboortes in onder meer Spanje

In Spanje zijn in de tachtig jaar dat het aantal geboortes wordt bijgehouden er niet zo weinig baby’s geboren als in de maand december. Het bureau voor de statistiek (INE) registreerde negen maanden na de eerste lockdowns in december 23.226 geboortes en dat is minder dan in welke maand dan ook sinds 1941. Het is ruim 20 procent minder dan in december 2019. De lockdowns en andere beperkingen in Europa in het kader van de volksgezondheid hebben een spectaculaire daling van het aantal geboortes tot gevolg.