‘Nog veel ontbossing door bedrijven met keurmerk’

Ondanks keurmerken en duurzaamheidslabels op hun producten zijn veel bedrijven nog altijd te linken aan grootschalige kap van regenwouden en oerbossen. Dat stelt Greenpeace dat in een eigen rapport concludeert dat bedrijven zoals Unilever, Albert Heijn en FrieslandCampina het gebruik van gecertificeerde soja of palmolie vaak gelijk stellen aan duurzaamheid, maar dat is zeker niet het geval.