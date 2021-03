‘Kwart van werkgevers schrapt dit jaar zakenreizen om corona’

Een kwart van de werkgevers is van plan om dit jaar zakelijke reizen te schrappen vanwege de coronapandemie. Dat schrijft zakelijk advies- en onderzoeksbureau Aon in een rapport. Vorig jaar werd nog 87 procent van de internationale zakenreizen geannuleerd als gevolg van de virusuitbraak, in verband met de reisbeperkingen en zorgen om het welzijn van werknemers.